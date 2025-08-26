FETÖ dosyalarını kapattığı iddiasıyla yargılanan zabıt katibi, hakim karşısında

Zabıt katibi A.Y'nin eski eşi Z.E.'nin, 'A.Y.'nin FETÖ firarisi Avukat Muhammet Talha Bol'un telefonla bildirdiği isimler hakkındaki dosyalarda para karşılığı tedbir kararlarını kaldırdığı ve takipsizlik verilmesini sağladığı' yönündeki ihbarı üzerine, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi. Aralarında A.Y.'nin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım', 'rüşvet almak', 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'suçluyu kayırma', 'silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenledi.

"A.Y. kendini bana avukat olarak tanıttı"

Örgüt üyeliğinden yargılanan, FETÖ firarisi Avukat Muhammet Talha Bol'un kardeşi Ö.F.B., ağabeyinin 2021 yılında müvekkilleri ile sorun yaşayacağını söyleyerek yurt dışına taşındığını beyan etti. Ağabeyi yurt dışına gittikten sonra ağabeyinin söylediği kişilere zarfla nakit para verdiğini belirten Ö.F.B., "Ağabeyimin durumu iyiydi. Ailecek ona hep borcumuz vardı. Ağabeyimin angarya işlerini yaptım hep. Ağabeyim diğer kardeşleriyle görüşmüyor. O yüzden bu işleri hep ben yaptım. Ağabeyim ile aramızda borç ilişkisi olduğu için para ver dediği herkese sorgulamadan para veriyordum. A.Y. kendini bana avukat olarak tanıttı. Kırtasiye dükkanına gelip para alıp gitti. Kendisiyle hukuki konularda hiç sohbet etmedim. Ben FETÖ kuryeliği ya da finansmanı yapmadım. Hakkımdaki iddiaları reddediyorum" ifadesinde bulundu.

"A.Y.'ye verdiğim paraların rüşvet olduğunu tahmin edemezdim"

Ağabeyi gibi hukuk okuduğu dönemde sanık K.Ö.'nün yanında staj yaptığını ifade eden Ö.F.B., "A.Y.'ye verdiğim paraların rüşvet olduğunu tahmin edemezdim. Ben suç işlemedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Yorganların arasında siyah poşetin içinde bu harddiski buldum"

A.Y.'yi şikayet eski eşi Z.E. ise savunmasına başlamadan önce mahkemeye A.Y.'ye ait olduğunu iddia ettiği bir harddisk teslim etti. Z.E., harddiskin içinde sanık M.B. de dahil olmak üzere birçok kişi hakkında bilgi olduğunu kaydederek, "Cumartesi günü evde detaylı temizlik yaptığım sırada yorganların arasında siyah poşetin içinde bu harddiski buldum. A.Y.'ye ait olan bu harddiski mahkemeye vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kimlik fotoğrafı vardı ve altındaki mesajda 'bro bunlar iyi, iyi' yazıyordu"

Sanık A.Y. ile 17 yıl evli kaldığını aktaran Z.E., eski eşi A.Y.'nin rehberinde 'Av. Talha' olarak kayıtlı olan kişiyle düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştirmeye başlamasının ardından ekonomik gelirlerinin değiştiğini belirtti. Görüşmeleri gizli yaptığı için eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini dile getiren Z.E., savunmasında şunları beyan etti:

"Avukat Talha Bey'in kardeşi Ö.F.B. bana geldiğinde eşimin avukat değil zabıt katibi olduğunu biliyordu. Bana siyah bilgisayar çantasının içinde para getirdi. Parayı aldıktan sonra eşim beni arayarak parayı E.A.'ya vermemi söyledi. E.A. parayı almak için geldiğinde bana 'A.Y. banka mı soydu' dedi. Ben de 'Yok kardeş, onda o kapasite yok' dedim. E.A., 'İnşallah yanlış bir şey yoktur' dedi. 'Ne olabilir ki' dediğimde, 'Çok şey olabilir' diye cevap verdi. Ben şüphelenerek durumu eşime sorduğumda bana hukuka uygun olmayan bir şey olmadığını söyledi. Daha sonra bizim kavgalarımız başladı. Bu sefer de 'Av. Reşo' diye kayıtlı olan Avukat Reşat Bey ile telefonda görüşmeye başladı. Bizim yine kavgalı olduğumuz bir dönemde A.Y. beni 5 yıldızlı otele tatile götürdü. Tatile giderken de Avukat Reşat Bey'in yanına uğrayıp bir şey alacağını söyledi. Aynı zamanda bu tatile bizi Avukat Reşat Bey'in gönderdiğini, tüm masrafları onun ödediğini söyledi. Tatildeyken şüphelerim artınca telefonuna baktım. Avukat Reşat Bey'in attığı bir mesajda 2 kişinin kimlik fotoğrafı vardı ve altındaki mesajda 'bro bunlar iyi, iyi' yazıyordu. Bunları görünce akşam alkol alırken eşime sordum. Alkolün etkisiyle anlattı. Orada da hukuka aykırı bir şey yapmadığını, zaten sonuçlanacak davaların süreçlerini hızlandırdığını söyledi. Tatilden döndükten sonra bir gün ses kaydını açıp A.Y.'nin yanına gittim ve her şeyi anlattırdım. Çıkarken de şikayet edeceğimi söyledim ve şikayette bulundum."

Dava, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Ağustos tarihinde görülmeye devam edecek.