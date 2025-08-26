Yolcu otobüsü yol kenarındakilere çarptı: 2 ölü

Terme ilçesinde M.H.O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü dün, yolun kenarındaki 55 ADU 207 plakalı açık kasa kamyonete branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ile M.Y'ye (71) çarpmıştı. Kazada, yaralılardan A.Y. kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Terme ilçesindeki kazada ağır yaralanan M.Y, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

