Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Op. Dr. A.Y.'nin, hasta yakını İ.D.'yi sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

HASTA YAKINI KADIN, DURUMU EŞİNE ANLATTI

İddiaya göre, hastanede muayene olan bir hastanın yakını olan İ.D., eve döndüğünde sosyal medya hesabına gelen mesajlarını kontrol etti.

Mesajların A.Y. tarafından gönderildiğini fark eden İ.D. isimli kadın, durumu eşine anlattı.

Çift, yazışmaların ekran görüntülerini alarak savcılığa suç duyurusunda, hastane başhekimliğine ise şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, DOKTOR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şikayet üzerine hastane yönetimi ilgili doktor hakkında idari soruşturma başlatırken, Şanlıurfa Valiliği ise doktorun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır."