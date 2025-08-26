Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, kırsal Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, yaşamını yitiren komşuları Metin Altun'u toprağa vermek için Saraycık Mezarlığı'na giderken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 AAF 668 plakalı otomobil, kalabalığın arasına daldı. Kazada gruptan Rauf Atalay hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Vatandaşlar, otomobil sürücüsüne tepki gösterirken, o sırada bölgeden geçen jandarma trafik ekipleri, olaya müdahale edip sürücüyü uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan baba-oğul oldukları belirtilen 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.