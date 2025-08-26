Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Atama sonucunuzu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Atama sonucunuzu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Ağustos Her İkisi de Sözleşmeli Personel Mevzuatına Tabi Olarak Görev Yapan Öğretmen Eşlerin Aile Birlikteliğine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

