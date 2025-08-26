Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
2025 Ağustos Her İkisi de Sözleşmeli Personel Mevzuatına Tabi Olarak Görev Yapan Öğretmen Eşlerin Aile Birlikteliğine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Ağustos Her İkisi de Sözleşmeli Personel Mevzuatına Tabi Olarak Görev Yapan Öğretmen Eşlerin Aile Birlikteliğine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
