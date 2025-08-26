Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamındaki kararına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Memur ve memur emeklilerimizin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında Hakem Kurulu;T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) August 26, 2025
🗓️2026 yılı için ilk altı ay %11, ikinci altı ay %7
🗓️2027 yılı için ilk altı ay %5, ikinci altı ay %4 zam oranı üzerinde karar. pic.twitter.com/4Wfdlbk8Yy