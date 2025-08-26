Çorum'da 5 evin zarar gördüğü yangında kundaklama şüphesi
Çorum'da çıkan yangında 4'ü metruk 5 ev zarar gördü. İl Emniyet Müdürlüğü, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 20:40, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 21:27
Kale Mahallesi Milönü Caddesi ile Milönü 4. Çıkmaz Sokak'ta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 4'ü metruk 5 ev zarar gördü.
İl Emniyet Müdürlüğü, görgü tanıklarının yangından kısa süre önce siyah giyimli bir kişinin sokaktaki çocuklara çakmak vererek yangın çıkarmalarını istediği, çocukların talebi reddedince sokaktan uzaklaştığını söylemesi üzerine kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.