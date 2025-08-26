Sahilde gezerken dalgalara kapılan çocuk, denize sürüklenip kayboldu

Olay, saat 17.30 sıralarında Kalealtı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi. Hacımustafaoğlu kısa sürede denizde kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu'nu bulunması için çalışma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net