Sahilde gezerken dalgalara kapılan çocuk, denize sürüklenip kayboldu
Trabzon'un Of ilçesinde sahil kenarında gezinen Sultan Hamit Hacımustafaoğlu (14), dalgalara kapılıp sürüklendiği denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ve deniz polisi çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 20:57, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 21:04
Olay, saat 17.30 sıralarında Kalealtı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi. Hacımustafaoğlu kısa sürede denizde kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu'nu bulunması için çalışma başlattı.