SP lideri Arıkan'dan 'memur zammı' tepkisi: VAR'a götürülmelidir

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur ve memur emeklilerine yönelik maaş zammı kararına tepki gösterdi.

26 Ağustos 2025 21:07, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 21:27
Konuya ilişkin açıklama yapan Arıkan, "Enflasyonun en iyimser rakamlarla bile yüzde 30'larda olduğu bir ülkede, memura tek haneli zam teklif edildiğini gördük. Sormak istiyorum: Vergi zammı tek haneli mi? Elektrik zammı tek haneli mi? Doğalgaz zammı tek haneli mi" dedi.

"Futbol tabiriyle VAR'a götürülmelidir"

"Buradan Hakem Heyeti'ne ve onların vicdanına sesleniyorum" diyen Arıkan, şöyle devam etti:

"Futbolda bir tabir vardır, VAR'a götürmek diye. Ben de diyorum ki, bu pozisyon tartışmalıdır. Hakem heyeti bunu VAR'a götürmelidir. Peki, bu VAR'da ne var? 26 bin TL olan açlık sınırı var. 90 bin TL olan yoksulluk sınırı var. Ortalama 30 bin TL olan kira var. Çocukların okul masrafları var. Faturalar, ödemeler, borç var, harç var. Halbuki bu memleketin kaynakları var, imkanları var. Fakat memuruna hakkettiği zammı yapacak bir iktidarı yok. Ancak yılmak da yok. Biz, Saadet Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memurumuzun hakkını savunmak için bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Bu milletin varı yoğu meclistir."

