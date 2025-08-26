'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Zelenskiy'den Rusya zirvesi için Türkiye ile görüşme mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu hafta içinde Rusya ile muhtemel bir zirveye ev sahipliği yapabilecek Türkiye, Avrupa ve Körfez ülkeleri ile görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

26 Ağustos 2025
Zelenskiy'den Rusya zirvesi için Türkiye ile görüşme mesajı

Zelenskiy, Telegram kanalında bir video mesaj yayımladı.

İngiliz askeri yetkililer ile bugün Rusya savaşı konusunda bir görüşme yaptığını belirten Zelenskiy, "Bu hafta, Rusya ile görüşmelerde platform olabilecek Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile irtibatlarımız olacak. Bizim tarafımızda, bu savaşı bitirmek için her şey hazır olacak." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ABD başta olmak üzere dünya liderlerinin barış için Rusya'ya baskı uygulamasının önemine işaret ederek, "Rusya'nın gönderdiği tek sinyal, gerçek müzakerelerden kaçınma niyetidir. Bu da ancak yaptırımlar, güçlü gümrük vergileri ve gerçek baskı ile değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 21 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak olası görüşmenin, Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabileceğine işaret etmişti.

