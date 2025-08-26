AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirim

'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirim

AJET, yurt içi seferler için düzenlediği kampanya kapsamında yolcular belirlenen tarih aralığında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde yüzde 30 indirimli bilet alabilecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 22:48, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 22:44
Yazdır
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirim

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir zaman dilimindeki seyahatleri kapsıyor. Yüzde 30 indirimli biletler, 26 Ağustos tarihinde saat 10:00'dan 28 Ağusto saat 23:59'a kadar sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.

Kampanya ile alınan biletler, 16 Eylül - 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber