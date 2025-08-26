'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!

Türkiye'nin büyük bölümü deprem kuşağında yer alıyor. Özellikle İstanbul, olası bir büyük depremin en çok korkulan adreslerinden biri. Ancak tüm uyarılara rağmen, konut sigortasına olan ilgi istenilen seviyeye ulaşamıyor.

Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 23:10, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 23:17
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!

Zorunlu deprem sigortasının (DASK) yanı sıra, tüm doğal afetleri kapsayan konut sigortaları hayati önem taşıyor. Uzmanlar, sigortanın felaket anında değil, öncesinde yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

Sigorta şirketi genel müdürü Eyüp Özsoy, bu konuda uyarıyor:

"Felaket geldiğinde sigorta yapılamaz. Sigorta önceden alınması gereken bir üründür."

HER DÖRT EVDEN SADECE BİRİ SİGORTALI

Veriler, Türkiye'de her dört konuttan sadece birinin sigortalı olduğunu ortaya koyuyor. Zorunlu deprem sigortasında ise oran biraz daha yüksek; her 10 evden 6'sı bu sigortaya sahip. Ancak İstanbul gibi büyük risk altındaki şehirlerde bile konut sigortası oranları düşük.

Konut sigortası, deprem dahil tüm doğal afetlerde evin değeri kadar teminat sunabiliyor.

Eyüp Özsoy, konut sigortasının önemini şu sözlerle anlatıyor:

"DASK her şeyi karşılamıyor. Konut paket poliçeleriyle hem bina hem eşyalar teminat altına alınabiliyor."

PRİMLER NE KADAR?

Sigorta primleri, evin bulunduğu il ve özelliklerine göre değişiyor.

Özsoy'a göre:

Zorunlu deprem sigortası ortalama: 1.200 TL

Konut paket sigortası ortalama: 5.000 - 6.000 TL

Türkiye genelinde 5 milyon konut, tüm doğal afetlere karşı sigortalı. Ancak bu rakam yeterli değil. Uzmanlar, geç kalmadan sigorta yaptırmanın, ekonomik kayıpları azaltmada en etkili yöntem olduğunu vurguluyor.

