Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam

Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül'de yapılacak olmasıyla birlikte öğrenciler şimdiden yurt arayışına girdi. Ancak bu yıl özel yurtlarda fiyatlar geçen yıla göre yüzde 30 ila 50 arasında arttı.

Türkiye Özel Yurt İşletmecileri Derneği (TÜSİYEN) Basın Sözcüsü Funda Gökgöl, bu yıl fiyatların minimum seviyede tutulmaya çalışıldığını belirterek, "Yüzde 30 ila 48 bandında tutmaya çalıştık. İnanın bütün özel sektördeki yurtçu arkadaşlarım fedakarlık etmiş durumda. Geçen sene 15 bin lira olanlar 17 bin liraya, 20 bin lira olanlar 25 bin lira bandına çıkıyor" dedi.

Özel yurt işletmecileri, maliyetlerdeki artışın fiyatlara doğrudan yansıdığını vurguluyor. Personel başına giderin 35-40 bin lira seviyesine yükseldiğini, elektrik ve su gibi faturaların da önemli ölçüde arttığını dile getiriyor.

Gökgöl, hizmet kalitesinin de fiyatlarda belirleyici olduğuna işaret ederek, "Artık sadece barınma değil; kahvaltı, akşam yemeği, üniversiteye ulaşım gibi beklentiler de var. Veliler bunun da ek bir maliyet oluşturduğunu hesaplamalı" ifadelerini kullandı.

Özel yurtlar, belirsizlik yaşanmaması için KYK yurt yerleştirme sonuçlarının bu yıl 15 Eylül'e kadar açıklanmasını talep ediyor.