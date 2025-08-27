İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam

Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak olmasıyla birlikte öğrenciler yurt arayışına başladı. KYK başvurularının da bu tarihlerde açılması beklenirken, özel yurt fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 30 ila 50 arasında artış yaşandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 07:43, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 07:44
Yazdır
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam

Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül'de yapılacak olmasıyla birlikte öğrenciler şimdiden yurt arayışına girdi. Ancak bu yıl özel yurtlarda fiyatlar geçen yıla göre yüzde 30 ila 50 arasında arttı.

Türkiye Özel Yurt İşletmecileri Derneği (TÜSİYEN) Basın Sözcüsü Funda Gökgöl, bu yıl fiyatların minimum seviyede tutulmaya çalışıldığını belirterek, "Yüzde 30 ila 48 bandında tutmaya çalıştık. İnanın bütün özel sektördeki yurtçu arkadaşlarım fedakarlık etmiş durumda. Geçen sene 15 bin lira olanlar 17 bin liraya, 20 bin lira olanlar 25 bin lira bandına çıkıyor" dedi.

Özel yurt işletmecileri, maliyetlerdeki artışın fiyatlara doğrudan yansıdığını vurguluyor. Personel başına giderin 35-40 bin lira seviyesine yükseldiğini, elektrik ve su gibi faturaların da önemli ölçüde arttığını dile getiriyor.

Gökgöl, hizmet kalitesinin de fiyatlarda belirleyici olduğuna işaret ederek, "Artık sadece barınma değil; kahvaltı, akşam yemeği, üniversiteye ulaşım gibi beklentiler de var. Veliler bunun da ek bir maliyet oluşturduğunu hesaplamalı" ifadelerini kullandı.

Özel yurtlar, belirsizlik yaşanmaması için KYK yurt yerleştirme sonuçlarının bu yıl 15 Eylül'e kadar açıklanmasını talep ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber