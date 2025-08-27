Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Haydarpaşa'da yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 08:21, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 09:04
Haydarpaşa Limanı'nda sabah 07.00 sıralarında yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.