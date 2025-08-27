İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese operasyon yapıldığını belirtti.

Gençlerimizi zehirlemek için hazırlanan 750 bin uyuşturucu hap, İstanbul'da Emniyet güçlerimizin hızlı ve kararlı operasyonuyla yakalandı❗️



📍 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürüttüğü. pic.twitter.com/0osG6U4D8r Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 27, 2025

Operasyonda, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 30 koli içinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 3 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüpheliler, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu mücadele, evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için verdiğimiz kararlı bir savaştır."