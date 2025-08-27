İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese düzenlenen operasyonda 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 09:19, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 09:37
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese operasyon yapıldığını belirtti.

Operasyonda, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 30 koli içinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 3 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüpheliler, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu mücadele, evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için verdiğimiz kararlı bir savaştır."

