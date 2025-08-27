İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan bazı çalışanlar sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecek.

27 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar'da değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, Devlet Arşivleri Başkanlığında geçici mahiyette istihdam edilen yerli veya yabancı sözleşmeli uzmanlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 2017 yılında işçi kadrosuna geçirilip Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında görev yapan personel, sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecek.

Kurumsal Sınav yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli personel pozisyonuna geçiş sürecinde kurumsal bir sınav uygulayacak.

Mevzuata göre, aynı kurumda 3 yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli personel, memur kadrosuna atanma hakkı elde ediyor.

