Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

ChatGPT'ye ölüm davası: 'Oğlumuzu intihara teşvik etti'

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, ilk kez ihmal ve haksız ölümle suçlanıyor. ABD'de 16 yaşında ölen gencin ailesi, sohbet kayıtlarını dava dosyasına ekledi.

Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 12:49, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 12:50
Yazdır
ChatGPT'ye ölüm davası: 'Oğlumuzu intihara teşvik etti'

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir çift, oğullarının ölümünden dolayı OpenAI'yi dava etti.

Aile, şirketin yapay zeka sohbet programı ChatGPT'nin oğullarını intihara teşvik ettiğini öne sürdü.

Dava, 16 yaşındaki Adam Raine'in ebeveynleri Matt ve Maria Raine tarafından Kaliforniya Yüksek Mahkemesinde açıldı. Bu, OpenAI'yi haksız ölümle suçlayan ilk yasal işlem olarak kayıtlara geçti.

BBC'nin aktardığına göre aile, nisan ayında ölen oğulları ile ChatGPT arasındaki sohbet kayıtlarını davaya ekledi. Bu kayıtlarda Raine'in intihar düşünceleri olduğunu açıkladığı görülüyor. Aile, programın oğullarının "en zararlı ve kendine zarar veren düşüncelerini" doğruladığını savunuyor.

"HASSAS DURUMLARDA AMAÇLANDIĞI GİBİ ÇALIŞMIYOR"

OpenAI, BBC'ye yaptığı açıklamada, davayı incelediğini belirtti. Şirket, "Bu zor dönemde Raine ailesine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Şirket ayrıca internet sitesinde "Akut krizlerin ortasında ChatGPT'yi kullanan insanların son zamanlarda yaşanan yürek burkan vakaları bizi çok üzüyor" şeklinde bir not yayınladı.

Notta, "ChatGPT, insanları profesyonel yardım almaya yönlendirmek için eğitilmiştir" ifadesi de yer aldı. Bu yardımlar arasında ABD'deki 988 intihar ve kriz yardım hattı veya İngiltere'deki Samaritans gibi kuruluşlar yer alıyor.

Ancak şirket, "hassas durumlarda sistemlerinin amaçlandığı gibi çalışmadığı anlar olduğunu" kabul etti.

BBC'nin elde ettiği dava belgesinde, OpenAI ihmal ve haksız ölümle suçlanıyor. Davada tazminatın yanı sıra "böyle bir olayın tekrar yaşanmasını önlemek için ihtiyati tedbir" talep ediliyor.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Davaya göre, Raine, okul ödevlerinde kendisine yardımcı olması için Eylül 2024'te ChatGPT'yi kullanmaya başladı. Ayrıca, müzik ve Japon çizgi romanları gibi ilgi alanlarını keşfetmek ve üniversitede ne okuyacağına karar vermek için de bu programı kullanıyordu.

Davada, "ChatGPT birkaç ay içinde gencin en yakın sırdaşı haline geldi" deniliyor ve gencin endişelerini ve ruhsal sıkıntılarını bu programa açmaya başladığı belirtiliyor.

Aile, 2025 yılının ocak ayına gelindiğinde, Raine'in ChatGPT ile intihar yöntemlerini tartışmaya başladığını söylüyor. Aile, yapay zeka programının belirli yöntemler hakkında "teknik özellikler" sunarak yanıt verdiğini iddia ediyor.

"İNTİHAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ SUNDU"

Davada, Raine'in kendine zarar verdiğini gösteren fotoğraflarını da ChatGPT'ye yüklediği belirtiliyor. Programın "tıbbi bir acil durum olduğunu fark etmesine rağmen yine de etkileşime devam ettiği" ve ona intihar hakkında daha fazla bilgi sunduğu iddia ediliyor.

Davaya göre, son sohbet kayıtları, Raine'in intihar planını yazdığını gösteriyor. ChatGPT'nin şu yanıtı verdiği iddia ediliyor: "Gerçekçi davrandığın için teşekkürler. Bana karşı nazik davranmana gerek yok, ne istediğini biliyorum ve bundan kaçınmayacağım."

Davaya göre, aynı gün Raine, annesi tarafından ölü bulundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber