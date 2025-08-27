Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Ana sayfaHaberler Eğitim

YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2025-YKS) 500 tam puan alarak birinci olan 6 öğrenciden 5'i mühendislik, biri ise hukuk fakültesine yerleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 13:43, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 14:42
Yazdır

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, TYT'de ve AYT sayısal puan türünde birinci olan Nizip Fen Lisesi mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü burslu kazandı.

AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Özel Tan Fen Lisesi mezunu Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

YDT İngilizce birincisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne, YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına burslu olarak girmeye hak kazandı.

YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi mezunu Abdulvahap Burro İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü, YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi mezunu Ediz Doğan Karakoç ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.

Geçen yılki YKS birincilerinden 4'ü mühendislik, 2'si iktisat, diğerleri işletme, ekonomi ve tıp bölümlerine yerleşmişti.

2023'te YKS birincilerden 3'ü tıp, 2'si mühendislik, diğerleri ise hukuk, ekonomi, psikoloji, ilahiyat bölümlerini, 2022 yılındaki birincilerden 2'si mühendislik, 2'si tıp, 2'si hukuk, diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyat bölümlerini, 2021 yılı birincilerinden 2'si tıp, 2'si mühendislik, diğerleri hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji bölümlerini kazanmıştı.

"Ek yerleştirme süreci dikkatle takip edilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt sürecinin gerçekleşeceğini belirterek, "Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Üniversite hayatının diplomayla birlikte gençlere kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz ufuklar açan bir tecrübe sunduğuna işaret eden Özvar, rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen fırsatın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini, bu adayların az sayıdaki boş kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacağını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber