Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma

Kuruldan yapılan açıklamada, şirketin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerin faaliyet göstereceği bölgeleri ve müşteri gruplarını kısıtlamak, ayrıca bayilerin rakip ürün satışlarını belirsiz süreyle yasaklamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.

