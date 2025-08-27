Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
Rekabet Kurulu, Ayca Süt'ün bayilerine yönelik fiyat ve satış kısıtlamalarıyla ilgili iddiaları incelemek üzere soruşturma açtı. Soruşturma, Ayca Süt'ün rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülecek.
Kuruldan yapılan açıklamada, şirketin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerin faaliyet göstereceği bölgeleri ve müşteri gruplarını kısıtlamak, ayrıca bayilerin rakip ürün satışlarını belirsiz süreyle yasaklamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.