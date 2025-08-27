Dışişleri kaynakları: Netanyahu suçlarını örtbas etmeye çalışıyor

Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz."

Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

