Teknogirişim Rozeti ve Dijital Şirket Dönemi Başlıyor

Bakanlık, dijital şirket uygulamasıyla girişimlerin kuruluş süreçlerini hızlandırırken, mega fon ile ileri yatırımlar için finansman desteği sunacak.

Teknogirişim Rozeti ve Dijital Şirket Dönemi Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yıl sonuna kadar başlatmayı planladığı "dijital şirket" uygulaması ile girişimlerin kuruluş süreçlerini tek pencereden ve tamamen dijital ortamda tamamlamalarını hedefliyor. Ayrıca, "mega fon" uygulaması ile işletmelere "can suyu" olacak yeni bir finansman kaynağı sunulacak. Bakanlık tarafından hazırlanan 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü yılın ilk yarısında kuantum teknolojilerinden Dijital Dönüşüm Kütüphanesine, Turcorn programlarından rekabet öncesi işbirliği projelerine kadar birçok alanda çalışmalar yürüttü.

Bu dönemde, teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin "teknogirişim rozeti" almasına ilişkin şartlar düzenlendi. Türkiye'de kurulan, şahıs veya sermaye şirketi statüsünde olan, KOBİ vasfını taşıyan ve kuruluş tarihleri itibarıyla 15 yılını doldurmamış girişimlerin, teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir iş modeline sahip olduğunu gösteren bu rozete sahip olması kararlaştırıldı. Teknogirişim rozetinin geçerlilik süresi ise belgenin verildiği tarihten başlayarak 36 ay olarak belirlendi.

Dijital Şirket Uygulaması ve Hedefleri

Girişimlerin kuruluş süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlı yol almalarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar teknogirişimlere yönelik "dijital şirket" uygulaması hayata geçirilecek. Böylece şirket kuruluş süreçleri tek pencereden gerçekleştirilebilecek ve işlemler tamamen dijital ortama taşınacak. Uygulamanın, şirket kurulum işlemlerinin hızlı ve tek elden yapılmasına ve yurt dışından başarılı girişimlerin ülke ekosistemine çekilmesine imkan vermesi planlanıyor.

Mega Fon ve Yatırım Destekleri

  • Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile değerlendirme süreçleri tamamlanan girişimlere yatırım yapılması hedefleniyor.
  • "Girişim Sermayesi Fonlarına Katılım ve Girişim Sermayesi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe alınarak, Seri A ve Seri B yatırıma odaklanan "mega fon" kurulması için çağrıya çıkılması öngörülüyor.
  • Mega fon ile şirketlerin ileri yatırımlar için gerekli kaynağa erişiminin kolaylaştırılması ve daha hızlı yol alabilmesi amaçlanıyor.

Dijital Dönüşüm Destek Programı

Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ değişikliği yapılacak. Program kapsamında KOBİ'ler ve büyük işletmelerin desteklenerek dijital olgunluk seviyelerinin ve katma değerli üretimlerinin artırılması ile rekabetçiliklerinin güçlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, yerli bir olgunluk değerlendirme modeli geliştirilmesi kapsamında ikinci fazda bazı hizmet sektörü alanları için ilave geliştirmelere devam edilmesi bekleniyor.

Yazılım Ekosistemi ve Blokzincir Çalışmaları

  • Yazılım Ekosistemi Strateji Belgesi hazırlanması için çalışmalar başlatılıyor.
  • Yıl sonuna kadar yerli blokzincir ağının oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülecek.
  • "Gerçek Dünya Varlıkları"nın yasal ve teknik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
  • Kuantum stratejisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da hedefleniyor.


