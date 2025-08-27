Süreç Komisyonu 6. kez toplandı!

PKK'nin silah bırakma sürecinin ardından kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında altıncı kez toplandı.

Geçtiğimiz hafta şehit aileleri, gaziler ve annelerin görüşlerini alan komisyon, bu hafta ise hukukçular ve barolarla sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Komisyonun çarşamba ve perşembe günleri çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Saat 14.15'te başlayan toplantıda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları dinlenecek.

DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidecek

Öte yandan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin, komisyon toplantısının ardından yarın ilk kez İmralı'ya gideceği öğrenildi.