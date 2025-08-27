Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
İletişim Başkanlığından Çelik Kubbe paylaşımı

İletişim Başkanlığından Çelik Kubbe paylaşımı

İletişim Başkanlığı, "Kara, deniz, hava ve uzay alanındaki milli başarılar, güvenliğimizin teminatı olurken, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü de pekiştirmektedir. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en somut göstergelerinden biri olan Çelik Kubbe ile taçlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
27 Ağustos 2025
İletişim Başkanlığından Çelik Kubbe paylaşımı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, köklü devlet geleneğinden aldığı ilhamla savunma sanayisinde tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiği belirtildi.

Bir zamanlar dışa bağımlı olunan alanlarda bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara, deniz, hava ve uzay alanındaki milli başarılar; güvenliğimizin teminatı olurken, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü de pekiştirmektedir. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ve Milli Teknoloji Hamlesinin en somut göstergelerinden biri olan Çelik Kubbe ile taçlanmaktadır."


