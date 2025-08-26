TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Türkiye Belediyeler Birliği'nden Belediyelere 54 Yeni Hizmet Aracı

Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) Siyasi Parti gözetmeksizin belediyelere toplam 54 yeni hizmet aracı hibe etti.

Türkiye Belediyeler Birliği'nden Belediyelere 54 Yeni Hizmet Aracı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyelerin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 54 yeni hizmet aracını belediyelere hibe etti. Çankaya Belediyesi Yerleşkesinde düzenlenen Araç Teslim Töreni, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediyelere 54 Araç Teslim Edildi

Hibe edilen araçlar arasında 2 çöp kamyonu, 7 damperli kamyon, 25 kazıcı yükleyici, 10 ekskavatör, 3 pikap, 6 otobüs ve 1 cenaze aracı bulunuyor. Araçların dağıtımı yapılırken belediyelerin sosyo-ekonomik yapısı, nüfusu ve hizmet ihtiyaçları dikkate alındı.

Törende konuşan Başkan Vekili Vahap Seçer, belediyelerin halka en yakın kurumlar olduğunu belirterek, "Partilerimizle seçime gireriz ama asıl olan yaptığımız hizmettir. Vatandaş, kendisine hizmet edene ve sevgiyi, barışı önceleyen dile oy verir" dedi.

"Adalet Hepimize Lazım"

Konuşmasında görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına da değinen Seçer, "Şu anda 2024 seçimlerinde seçilmiş olup görevinde olmayan 27 belediye başkanı var. Masumiyet karinesi esastır. Eğer suçları sabitse mahkeme yoluyla cezalandırılır. Ancak farklı saiklerle görevlerinden uzaklaştırılmaları vicdanları yaralıyor. Adalet sadece CHP'li ya da DEM Partili belediye başkanlarına değil, AK Partili ve MHP'li başkanlara da lazım. Hepimize eşit hukuk gerekir" ifadelerini kullandı.

2025 Sonuna Kadar 534 Araç Hizmete Sunulacak

Seçer, TBB'nin araç hibeleriyle ilgili ayrıntıları da paylaştı:

Bugüne kadar 464 araç için 2 milyar 101 milyon lira harcandı.

Eylül ve Ekim aylarında 115 araç daha belediyelere teslim edilecek.

Yıl sonuna kadar alınacak yaklaşık 70 aracın bir kısmı yangın bölgelerine gönderilecek.

Böylece 2025 yılı sonuna kadar toplam 534 araç, belediyelerin kullanımına sunulacak.

Ayrıca JICA Hibe Programı kapsamında deprem bölgesine 40 araç ve 111 ekipman ulaştırılacak.

Belediyelere Eşit Hizmet Mesajı

Seçer, törende yaptığı değerlendirmede, TBB'nin hiçbir belediyeyi siyasi kimliği nedeniyle ayırmadığını vurguladı:

"Belediyeler hangi partiden olursa olsun, vatandaşın hizmet aldığı kurumlardır. Bizim önceliğimiz halkın ihtiyaçlarıdır."

Araç teslim töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Hibe edilen araçlar törenin ardından Türkiye'nin farklı illerindeki belediyelere gönderildi.

