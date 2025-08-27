Ordu'da cami çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 16:52, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 16:54
İlçeye bağlı Akkese Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.
Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.