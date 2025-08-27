Mehmet Akarca: KDK, halkın ücretsiz avukatıdır

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programı düzenlendi. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kars Barosu Başkanı Necat Yağcı, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı programda kurumunun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı, idarenin her türlü eylem ve işlemini insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde denetleyen, vatandaşın sesi olan bir kurumdur. Kurumumuz; 6328 sayılı Kanun ile kurulmuş, bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizmasıdır. Bizler, idarenin işleyişini hukuka, hakkaniyete ve adalete uygunluk açısından inceliyor, vatandaşlarımızın haklarını savunuyoruz. TBMM tarafından seçilerek 9 Aralık 2024 tarihinde görevime başladım. Kurumumuzda 1 başdenetçi ve 5 kamu denetçisi görev yapmaktadır. Bizim işimiz, vatandaşın yanında olmaktır. Kamu hizmetlerinin adil, şeffaf ve hesap verebilir şekilde sunulmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu anlamda, dünyada 'Ombudsman' olarak bilinen kurumun köklerinin Osmanlı'ya dayandığını da hatırlatmak isterim. İsveç Kralı 12. Şarl, Osmanlı'daki uygulamalardan etkilenerek kendi ülkesinde ombudsmanlığı başlatmıştır. Bugün ise bu sistem birçok ülkede vatandaşların haklarını savunmak için önemli bir araçtır. Kamu Denetçiliği Kurumu, halkın ücretsiz avukatıdır. Bizler, idare ile vatandaş arasında köprü kuruyoruz. Vatandaşımız bir mağduriyet yaşadığında, mahkemeye gitmeden önce bize başvurabiliyor. Hem de hiçbir ücret, harç ödemeden. Başvuru yollarımız da son derece kolay: Web sitemizden, e-Devlet üzerinden, e-posta ya da mektupla, hatta valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ LEHİNE ÖNEMLİ KARARLAR VERDİK'

Yapılan başvuruların en geç 6 ay içinde sonuçlandırıldığını kaydeden Akarca, "Bugüne kadar 254 bin 392 başvuru aldık ve çok büyük bir kısmında vatandaşlarımız lehine önemli kararlar verdik. Kars'tan ise 516 başvuru geldi. Ekonomi, vergi, kamu personeli, adalet, sosyal hizmetler gibi birçok alanda Karslı vatandaşlarımız haklarını bizde aradı. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımıza da doğrudan rehberlik ve hukuki destek sunduk. Pek çok konuda vatandaşımızı ilgilendiren konularda nitelikli kararlar vermekteyiz. İnsanımızın derdine derman, haklarına kavuşmalarına vesile olmak en büyük temennimiz. Bu doğrultuda toplumumuzun farklı kesimlerini yakından ilgilendiren önemli konularda tavsiye kararları alarak bu meseleleri kamuoyunun gündemine taşıdık" diye konuştu.

'VATANDAŞIN HAKKINI ARAMASININ ÖNÜNÜ AÇMAK TEMEL VAZİFEMİZ'

Özel bir hastanede tedavi olan vatandaştan fazladan alınan 11 bin 400 liranın iadesini sağladıklarını, temmuz ayında ÖSYM tarafından 'İngilizce' e-YDS sınavının planlanması talebi hakkında karar verdiklerini, kamu çalışanlarının ekonomik koşullara göre banka promosyonlarının güncellenmesini ve engelli yakını olan personelimizin izin haklarının geliştirilmesini önerdiklerini anlatan Akarca, "Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız ve dezavantajlı gruplarımız için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Üniversitelerde Ombudsmanlık Kulüpleri kuruyor, gençlerimizin adalet ve insan hakları bilincini artırmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme alanında da önemli adımlar atıyoruz. Başvuru süreçlerini daha hızlı, daha şeffaf, daha kullanıcı dostu hale getirmek için çalışıyoruz. Vatandaşın hakkını aramasının önünü açmak, onun yanında olmak bizim temel vazifemizdir. Bu nedenle, halkla buluşma programlarımızı sürdürüyor, sizleri yerinde dinlemeye büyük önem veriyoruz. Amacımız, her vatandaşımızın adaletli, hızlı ve etkili kamu hizmetine ulaşmasını sağlamaktır" dedi.

Vali Ziya Polat'ın da konuşma yaptığı programda daha sonra Kamu Başdenetcisi Mehmet Akarca ile kamu denetçileri Abdullah Cengiz Makas ve Özcan Yıldız katılımcıların sorularını cevapladı.