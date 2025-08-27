ASSAN Group sahibi ve yöneticisine 'FETÖ ve casusluk'tan gözaltı
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 18:11, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 18:42
TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin TBMM'nin bilgilendirilmesi için yürütmenin TBMM İçtüzüğünün 59'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7'nci maddeleri gereğince 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdığı bildirildi.

Olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği de kaydedildi.

