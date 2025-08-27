Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?

2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme, 27 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.



Eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda mutabakata varılan madde sayısı toplam 40'dır.



Bunlardan yirmi dokuzu geçmişten gelen kazanımlar olarak aynen korunmuştur. Sekiz maddede, mevcut kazanımlarda artış sağlanmış veya süresi uzatılmıştır.



Bununla birlikte, üç maddelik yeni kazanımlar elde edilerek toplu sözleşmede metnine işlenmiştir.

