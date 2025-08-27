Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?
2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda yapılan değişiklikleri ve devam eden kazanımları derledik.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 19:46, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 19:56
2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme, 27 Ağustos 2025 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlandı.
Eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda mutabakata varılan madde sayısı toplam
40'dır.
Bunlardan yirmi dokuzu geçmişten gelen kazanımlar olarak aynen korunmuştur.
Sekiz maddede, mevcut kazanımlarda artış sağlanmış veya süresi uzatılmıştır.
Bununla birlikte, üç maddelik yeni kazanımlar elde edilerek toplu sözleşmede
metnine işlenmiştir.