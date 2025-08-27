Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Şişhane Metrosunun kapatılması ile ilgili iddialara yalanlama

İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu'nun CHP İl Başkanlığının düzenleyeceği etkinlik nedeniyle kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 20:30, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 20:30
Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya mecralarında yer alan "CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı." şeklindeki haber ve paylaşımların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır. Şişhane Metro Durağı'na ait diğer çıkışlar hizmet vermeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

