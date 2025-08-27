Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Cevdet Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolara yaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2024 yılı itibarıyla 1,3 trilyon doları aşan milli gelirinin bu yıl 1,5 trilyon dolara yaklaşmasını beklediklerini söyledi. Yılmaz, "Makro ekonomik istikrar ve reform programımız birçok testten başarıyla geçti." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 21:17, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 21:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi 2025 yılı Ağustos ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sanayimiz Türkiye'nin büyüme motoru"

İSO'nun 24 bini aşkın üyesiyle sanayi üretiminin üçte birinden fazlasını gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, "Toplam katma değerin yüzde 36'sını sağlayan, sanayi istihdamının yüzde 30'una yakınını karşılayan İSO, Türkiye ihracatının da üçte birini sırtlıyor." ifadelerini kullandı.

OVP güncellemesi geliyor

Orta Vadeli Program (OVP) güncelleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yılmaz, programın üç temel başlık altında yenilendiğini açıkladı: makro ekonomik göstergeler, bütçe büyüklükleri ve yapısal reformlar.

"Türkiye dünyada 17'nci büyük ekonomi"

Son 22 yılda Türkiye'nin yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüyerek dünya ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"2024 yılı itibarıyla milli gelirimiz 1,3 trilyon doları aştı. Bu yıl ikinci çeyrek rakamlarımız tam çıkmasa da 1,5 trilyon dolara yakın bir büyüklük bekliyoruz. 2002'de 230 milyar dolardan bugün 1,5 trilyon dolara gelmiş durumdayız."

Deprem harcamaları 100 milyar doları aşacak

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarına değinen Yılmaz, bugüne kadar 70 milyar doların üzerinde harcama yapıldığını, tamamlandığında bu tutarın 100 milyar doları aşacağını söyledi. Yıl sonuna kadar 450 bin konutun teslim edileceğini belirtti.

Enflasyonda yıl sonu hedefi: 20'li rakamlar

Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Yıl sonunda 20'li rakamlardan bahsedeceğiz. Bunu teknik olarak görüyoruz." dedi.

Sanayide yeşil dönüşüm vurgusu

İklim Kanunu kapsamında emisyon ticaret sistemi kurulacağını açıklayan Yılmaz, Avrupa'nın alacağı karbon vergilerinin Türkiye'de kalacağını, bu fonun sanayinin yeşil dönüşümüne aktarılacağını ifade etti.

"2026'da yüksek gelirli ülkeler ligine adım atacağız"

Kişi başına gelirin geçen yıl 15 bin 500 dolar olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu yıl 17 bin dolar civarında bir gelir beklendiğini dile getirdi. 2026'da Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçmesini hedeflediklerini belirtti.

"Sanayiciye seçici destek sürecek"

Tekstil, deri ve mobilya gibi alanlarda destek programlarının sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, YTAK ve HIT30 gibi projelerle yüksek teknolojili yatırımlara uzun vadeli, düşük faizli finansman sağlandığını söyledi.

