İlk 10 bine giren görme engelli Nazalin, AÜ İletişime yerleşti

Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi'nde yaşayan Selahattin ve Emine Selvi'nin kızı 17 yaşındaki görme engelli Nazalin Selvi, eğitim hayatındaki azmi ve aldığı destekle dikkat çekti. İlkokulu Adana'da Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu'nda tamamlayan, lise öğrenimini ise Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde birincilikle bitiren Nazalin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde hazırlandı.

Kurs merkezinde özel yöntemlerle eğitim aldı

Engeline uygun eğitim veren özel kurs merkezleri tarafından kabul edilmeyen Nazalin, Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezinde sesli anlatım ve Braille Alfabesiyle eğitim gördü. Her gün okuldan sonra öğretmenleriyle birebir çalışan Nazalin, annesinin kendisine okuduğu kitapları da ezberleyerek sınava hazırlandı.

"Bizi gururlandırdı"

Nazalin'in başarısına değinen Silifke Kurs Merkezi Sorumlusu Avni Yalçın, "Nazalin'in azmi hem bize hem de öğrencilerimize örnek oldu. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandığında gençlerimizin neler başarabileceğini gösterdi. Bizi ve ailesini gururlandırdı" dedi.

"Hayatın sunduğu imkanları kullandım"

YKS'de sözelde ilk 10 bine girerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanan Nazalin, "Hiçbir kurs merkezi kabul etmedi ama Büyükşehir'in kurs merkezi bana kapılarını açtı. Öğretmenlerimle her dersi birebir çalıştık. Eğer bu destek olmasaydı bu başarıyı elde edemezdim. Mersin Büyükşehir Belediyesi iyi ki var" diye konuştu.

"Evladım olduğu için gurur duyuyorum"

Nazalin'in annesi Emine Selvi ise kızının başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Zor bir süreçti ama kendi azmi ve öğretmenlerinin desteğiyle başardı. Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.