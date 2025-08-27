Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Ana sayfaHaberler Eğitim

İlk 10 bine giren görme engelli Nazalin, AÜ İletişime yerleşti

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Nazalin Selvi, ailesi, öğretmenleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hazırlandığı YKS'de sözel puan türünde ilk 10 bine girerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne yerleşti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2025
Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi'nde yaşayan Selahattin ve Emine Selvi'nin kızı 17 yaşındaki görme engelli Nazalin Selvi, eğitim hayatındaki azmi ve aldığı destekle dikkat çekti. İlkokulu Adana'da Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu'nda tamamlayan, lise öğrenimini ise Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde birincilikle bitiren Nazalin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde hazırlandı.

Kurs merkezinde özel yöntemlerle eğitim aldı

Engeline uygun eğitim veren özel kurs merkezleri tarafından kabul edilmeyen Nazalin, Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezinde sesli anlatım ve Braille Alfabesiyle eğitim gördü. Her gün okuldan sonra öğretmenleriyle birebir çalışan Nazalin, annesinin kendisine okuduğu kitapları da ezberleyerek sınava hazırlandı.

"Bizi gururlandırdı"

Nazalin'in başarısına değinen Silifke Kurs Merkezi Sorumlusu Avni Yalçın, "Nazalin'in azmi hem bize hem de öğrencilerimize örnek oldu. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandığında gençlerimizin neler başarabileceğini gösterdi. Bizi ve ailesini gururlandırdı" dedi.

"Hayatın sunduğu imkanları kullandım"

YKS'de sözelde ilk 10 bine girerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanan Nazalin, "Hiçbir kurs merkezi kabul etmedi ama Büyükşehir'in kurs merkezi bana kapılarını açtı. Öğretmenlerimle her dersi birebir çalıştık. Eğer bu destek olmasaydı bu başarıyı elde edemezdim. Mersin Büyükşehir Belediyesi iyi ki var" diye konuştu.

"Evladım olduğu için gurur duyuyorum"

Nazalin'in annesi Emine Selvi ise kızının başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Zor bir süreçti ama kendi azmi ve öğretmenlerinin desteğiyle başardı. Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

