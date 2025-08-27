Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
16 yaşındaki çocuk 'namusumu temizledim' diyerek bıçakladı
16 yaşındaki çocuk 'namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki çocuk, annesini rahatsız ettiğini iddia ettiği ev sahibini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 22:49, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 23:04
16 yaşındaki çocuk 'namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

Olay Yakutiye ilçesine bağlı Emin Kurbu Mahallesi Libya Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Ardahan'da çalışan E.S. (16), Erzurum'da yaşayan annesinin ev sahibi tarafından rahatsız edildiğini öğrendi. Ev sahibi L.B.'nin annesini uzun süredir müstehcen ifadelerle rahatsız ettiğini öğrenen E.S., şahsın iş yerine gitti. Burada şahsa "Sen misin?" diyen E.S., daha sonra yanında getirdiği sallama olarak tabir edilen bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan L.B. ağır yaralandı. Şahıs ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan L.B.'nin hayati tehlikesi devam ederken, olay yerinden kaçan E.S. sosyal medya üzerinden Pusula Gazetesi'ne ulaşarak, kendini ihbar etti. Soğukkanlılıkla bıçaklama anlarını anlatan E.S., saldırıyı namusu için gerçekleştirdiğini söyledi. Çocukla önce mesaj yoluyla, daha sonra telefon ile görüşen gazete ekibi, olayı Emniyet İl Müdürlüğüne bildirdi.

Yaklaşık 5 saat boyunca aranan E.S., akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde cadde üzerinde yürürken Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan çocuk, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

