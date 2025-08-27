Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında soruları yanıtladı. Aselsan'ın ürettiği Çelik Kubbe'nin önemli bir proje olduğunu belirten Yılmaz son 22 yılda savunma sanayi alanında bir devrim yaşandığını kaydetti. Yılmaz "Artık ihracatçı hale geldik. Geçmişte parasını ödediğimiz halde alamadığımız ürünleri şimdi biz başkalarına ihraç eder hale geldik.

Çelik kubbe de çok katmanlı entegre bir hava savunma sistemi. Değişik sistemlerin entegre çalıştığı ve etkili bir savunma sistemi. Savunma sanayi aynı zamanda ekonominin de çok önemli parçası. Ekonomik katma değeri büyütüyor, ihracat ve istihdam oluşturuyor. Savunma sanayimiz geliştikçe Türkiye katma değeri daha yüksek bir ekonomi inşa edecek. Bu teknolojiler sivil endüstrilere de sirayet ediyor. Her bakımdan savunma sanayiinde aldığımız mesafe önemlidir. Bugün 100 milyar dolar üzerinde proje portföyümüz var" ifadesini kullandı.

"AB ile her zaman pozitif gündemden yanayız"



AB ile ilişkileri değerlendiren Yılmaz Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde iki tarafın da kazanacağı çok fazla alan olduğunu kaydetti.

Yılmaz "Yeni bir küresel ortam oluştu. Eski liberal küresel düzen zayıflamış durumda. Uluslararası hukuk diye bir şey kalmadı. İsrail'in yaptıkları ortada. Yeni bir ortamdayız. Güvenlik endişeleri tüm dünyada artmış durumda. Bu ortamda Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir alan açılmış gibi görülüyor. Biz bunu sadece güvenlik eksenli ortaklık olarak göremeyiz elbette. Güvenlik tabii ki çok önemli. Ama bunun ötesinde ekonomik ilişkilerimiz de çok kıymetli. Gümrük Birliği modernizasyonu, vize serbestisi ve kolaylaştırması gibi konular var. Objektif ortak çıkarlarımız var. Birlik üyesi bazı ülkeler Türkiye karşıtı politikaları AB üzerinden yansıtmaya çalışıyorlar. Yeni ortamda inşallah bunları aşarız. Biz pozitif gündemden yanayız. Ukrayna-Rusya vesilesiyle yakın bir pozisyon oluşmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızını temsilen liderler düzeyinde birkaç gönüllüler toplantısına katıldım. İnşallah bu gelişmeler yeni perspektife yol açar. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafın da lehinedir. ABD, Avrupa ile anlaşma yaptı. Hala Çin, Uzakdoğu ile anlaşmalar sağlanmış değil. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bize uygulanan tarifeler en düşük nispetlerde. Türkiye yeni süreçte büyük fırsatlarla karşı karşıya" diye konuştu.

Yılmaz AB ile vize konusunda bir karar verildiğini belirterek, "Şimdi kolaylıkla ilgili bazı adımlar atılacak. Bu karar alındı ama tam anlamıyla uygulamaya geçtiğini söyleyemeyiz. Özellikle iş dünyasına dönük daha rahatlatıcı adımlar atılacak. Komisyon bu kararı verdi" dedi.

"Enflasyonla ilgili iletişimi iyi yapmak durumundayız"



14 aydır enflasyonun düştüğünü kaydeden Yılmaz, enflasyonda 42 puanlık bir düşüş gerçekleştiğini kaydetti. Yılmaz "Resmin bütününe bakınca istikametimiz doğru yönde. Programınızı kararlı biçimde uyguluyorsanız hedefinize ulaşırsınız. Bu sene sonu yüzde 20'li rakamları görüyoruz, 2026'da artık yüzde 10'lu rakamlardan bahsedeceğiz. Tek haneli rakamlara kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 2027 yılında tek haneli rakamları göreceğiz." dedi.

"Faizde düşüş bekliyoruz"



Yılmaz enflasyonla ilgili iletişimi iyi yapmak durumunda olduklarını kaydederek şunları söyledi; "Enflasyonda gidiş ortada. Faizde düşüş bekliyoruz. Bütün dünyada hane halklarının enflasyon öngörüleri piyasa katılımcılarından daha yüksek olur. Bu genel durum. Hane halkı geçmişe bakar. Piyasa katılımcıları ise daha profesyonel, gelecek odaklı tahminler yapar. Bizde piyasa katılımcıların enflasyon beklentisi 22,8'e düşmüş durumda. Vatandaşımızda henüz yüksek beklenti var. Geçmişe göre vatandaşımızın beklentisinde de düşüş var. Vatandaş öyle bekleyince talepleri de öyle şekillendiriyor. Bu beklentileri kırmanın iki boyutu var. Birincisi enflasyonu düşürmek. Düşürdükçe o algılar kırılıyor. İkincisi iletişim. Enflasyonla ilgili gidişatın iletişimini iyi yapmak durumdayız. G20 toplantısında Merkez Bankalarının tartışması olmuş, sosyal medyanın iletişime etkisi diye. Bizim iletişim tarafında da daha çok gayret göstermemiz lazım. Enflasyonda başarıyı anlatmak ve o psikolojiyi kırmak önemli. Sosyal bilimlerde kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey var. Herkes doğru ya da eğri bir şeye inanırsa sonuç oraya gidiyor. Reel politikalarla ve iletişimlerle beklentileri daha makul düzeye getireceğiz. " şeklinde konuştu.

"Birçok göstergede OVP'den daha iyi noktadayız"



Yılmaz birçok göstergede OVP'den daha iyi noktada olunduğunu belirterek "OVP'de makro ekonomik göstergeler, büyüme, cari açık, ithalat-ihracat rakamları. Burada güncelleme yapılacak. İkincisi bütçenin büyüklükleri. Üçüncüsü yapısal reform başlıkları. Makro göstergeleri Eylül ayının ilk haftasında tamamlamamız gerekiyor. Bütün kurumlarımızla çaışıyoruz. Bunları tamamladığımızda açıklayacağız. Büyüme tarafında çok büyük sapma beklemiyoruz. Bir miktar hedefin altında olabilir. Cari açıkta geldiğimiz nokta 1,5 civarı bir rakam görünüyor. Birçok göstergede OVP'den daha iyi noktadayız. Tahminlerde 12'den vurma diye bir şey beklememek lazımdır. Dünya dinamik, önemli olan doğrultu." dedi.

"Dış finansman maliyeti geriledi"



Yılmaz "Sanayiyi çok önemli görüyoruz. Her zaman yanında olma gayreti içindeyiz. Enflasyon düşme eğiliminde. Faizler de düşüş döngüsüne girmiş durumda. Önümüzdeki dönemde finansal koşulların çok daha iyileşeceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Cari açığımız düştüğümüz için dış finansana ihtiyacımız azaldı. Ülke risk primi düştüğü için dış finansmanın maliyeti geriledi. Şu anda dış finansman açısından baktığınızda maliyetler düşüş eğiliminde. İçeride finansal bir dönem yaşandı, normalleşme süreci oldu. Merkez Bankamızın rezervleri tarihi yükseliş döneminde. KKM'den çıkışı gerçekleştirdik. Sanayide ikinci çeyrekte bir toparlanma olduğunun farkındayız. Son açıklanan rakamlarda yüzde 8 gibi büyümeye işaret ediyor." diye konuştu.

"Sanayimizde perspektif olumlu diyebiliriz"



Yılmaz şu açıklamaları yaptı; "KOBİ'lerde çalışan başına 2500 TL destek uygulaması başlattık. Genel anlamda istihdamdan bahsedecek olursak mesleki eğitimden çalışma hayatında yeni modellere kadar birçok çalışmamız var. Bunları da hayata geçireceğiz. İstihdam aynı zamanda insanların hayatını değiştiren bir hadise. Dolayısıyla istihdamı en temel alanlardan biri olarak görüyoruz. Genç ve kadın istihdamını destekliyoruz. İstihdamda epey mesafe aldık ama hala gitmemiz gereken yol var. Sanayide yatırım ortamının iyileşmesiyle, finansal koşulların iyileşmesiyle, selektif politikalarımızla giderilecek bir alan. Sanayimizde perspektif olumlu diyebiliriz. Bir süre sonra taşlar daha yerine oturacak. Ayrıca sanayide dönüşüme ihtiyaç var. Lojistiği güçlendirmek gerektiğine inanıyoruz. Demir yollarıyla, organize sanayi bölgeleriyle, limanların bağlantısını önceliklendirmiş durumdayız. Enerji konusunda maliyetlerini düşürecek şekilde Enerji Bakanlığımızın gayretleri var."

"KKM'nin maliyeti de, faydası da oldu"



Kur Korumalı Mevduat'ın başından itibaren geçici bir mekanizma olduğunu kaydeden Yılmaz "KKM'nin bir maliyeti var ama faydası da oldu. Sürekli bir tedbir olarak öngörülmemişti. Kanunu da geçici bir madde olarak yapmıştık. O dönemin ihtiyacıydı, görevini gördü. Piyasaları da rahatsız etmeden kademeli biçimde 2,5 yılda bu noktaya getirdik. Başarılı bir operasyon oldugunu söyleyebilirim. Başından itibaren geçici bir mekanizmaydı, görevini başarıyla yaptı artık buna ihtiyaç kalmadı" yorumunu yaptı.