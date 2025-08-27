Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif

Eskişehir'de 8 bankanın katılım sağladığı Anadolu Üniversitesi 2026-2028 dönemi banka maaş promosyonu anlaşması için en yüksek 110 bin 500 TL'lik teklif sunuldu.

Anadolu Üniversitesi personelinin 1 Ocak 2026-31 Aralık 2028 tarihleri arasındaki maaş, ücret, ek ders, sınav, mesai, ikramiye, katkı payı ve benzeri ödemelerini kapsayan 3 yıl süreli banka promosyon ihalesi için program düzenlendi. Program, saat 14.30'da Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonu'nda başladı. Teklif vermeleri yönünde davet edilen 21 bankadan 8'i ihaleye katılım sağladı.

TEKLİFLER 40 BİN TL İLE BAŞLADI, 110 BİN 500 TL KAPANDI



Düzenlenen programda bankaların yazılı olarak sunduğu teklif dosyaları üniversite yetkilileri tarafından incelendi. Bu tekliflerin salonda sesli olarak okunmasının ardından pazarlık sürecine geçildi. İhalede teklifler en düşük 40 bin TL, en yüksek 65 bin TL ile başladı. Toplam 17 oturum süren ihale programı, bir bankanın verdiği 110 bin 500 TL'lik teklifle sona erdi. Anadolu Üniversitesi yetkilileri, komisyon olarak değerlendirmede bulunacaklarını ve son kararı Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in vereceğini açıkladı.

Üniversitenin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan programa bankaların Eskişehir şube yetkilileri, çalışan temsilcileri, sendikalar, Anadolu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ile Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri katılım sağladı.

ÜNİVERSİTENİN 4 BİN 772 PERSONELİ BULUNUYOR



Öte yandan Anadolu Üniversitesi'nde güncel olarak 4 bin 772 personel ile yaklaşık 22 bin örgün ve 1 milyon açık öğretim öğrencisi bulunuyor.