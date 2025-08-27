Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
ABD'den tatil için gelen ailenin aracı uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. ABD'de yaşayan ailenin, tatil için bir süre önce memleketlerine geldikleri öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 23:23, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 23:25
Yazdır
İlçenin Geyikçi Yaylası'nda Mustafa Bayram idaresindeki yabancı plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerinde jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, sürücü ile beraberindeki eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Murat Bayram ise Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ABD'de yaşayan ailenin, tatil için bir süre önce memleketlerine geldikleri öğrenildi.

