İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da "Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" yönelik Zeytinburnu ve Sarıyer'de gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda, 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ile 290 kg ham madde (yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek miktarda) ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da "Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" yönelik, Zeytinburnu ve Sarıyer'de Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda;



📍847 Bin 600 adet Uyuşturucu Hap ile

📍290 Kg Ham Madde (yaklaşık 5 Milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik.. pic.twitter.com/OHXtOQz4cj Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 28, 2025

Operasyonun Detayları

847 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ele geçirildi. 290 kg ham madde bulundu. Bu miktarla yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebileceği belirtildi.

bulundu. Bu miktarla yaklaşık üretilebileceği belirtildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Son 3 Günde Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarı

Yerlikaya, Son 3 günde İstanbul ve Konya'da yakalanan uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin olarak açıklandı.

Bakan Yerlikaya'dan Uyarılar

Bakan Yerlikaya, "Gençler, geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürütülen bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.