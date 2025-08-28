Ekonomik güven endeksi ağustosta arttı

Buna göre, endeks temmuzda 96,3 iken ağustosta yüzde 1,7 artarak 97,9 oldu. Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 yükselişle 84,3'e çıktı.

