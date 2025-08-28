Balıkçılar yeni av sezonundan umutlu

Denizlerde av yasağı nisan ayında başlarken balıkçı teknelerinde yeni av sezonuna az süre kala hareketli günler yaşanıyor.

Samsun'da Canik, Dereköy ve Yakakent balıkçı barınaklarında demirleyen balıkçılar, sıcak havaya rağmen ağlarının onarım ve bakım işlemlerini sürdürüyor. İlmek ilmek işledikleri ağları düzenli şekilde toplayarak teknelerine yükleyen balıkçılar, yasakların sona ereceği 1 Eylül için gün sayıyor.

Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şevket Keşkekçi, 2025-2026 av sezonu öncesinde balıkçıların hazırlıklarını artık tamamlamaya başladıklarını söyledi.

Hazırlıkların son aşamasına geldiklerini anlatan Keşkekçi, "Pazar günü 'Vira bismillah' diyeceğiz. Av araçlarını, teknelerin bakımlarını tamamladık. Dereköy Balıkçı Barınağı'nda 175 tekne var. Bunların 95'ini bakımlarını tamamlayarak suya indirdik. Amatör olarak da yaklaşık 50'ye yakın tekne burada bulunuyor. Burası Samsun'un en büyük balıkçı barınağıdır." dedi.

"Palamuttan yine de umutluyuz"

Keşkekçi, geçen sezon palamut avının çok bereketli geçtiğini dile getirdi.

"Son 50 yılın en iyi palamut avı sezonunu geçen yıl geçirdik." diyen Keşkekçi, şunları söyledi:

"Bu sene veriler daha az olacağını gösteriyor ama palamuttan yine de umutluyuz. Bu yıl hamsiden çok büyük bir beklentimiz var. Şu an denizde hamsi verileri iyi gözüküyor. İstavrit ve mezgit avı da iyi geçecek diye umut ediyoruz. Hamsi avının iyi geçeceğini kıyı balıkçılarından anlıyoruz. Bu aylarda liman içlerine kadar hamsi gelmeye başladı. Bu da bize denizde bol hamsi varlığının olduğunu gösteriyor."

"Bu sene istavrit ve hamsiden yana umudumuz var"

Mesut Karaduman da 6 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, "İstavrit için ağları ayarlıyoruz. Bu sene istavrit ve hamsiden yana umudumuz var. Sezonun bol ve bereketli geçmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını ifade eden Yunus Kıyak da ağların bakımının yapılmaması halinde parçalanabildiğini, masraflı olmasına rağmen bu bakımı her sene mutlaka yaptıklarını söyledi.

Kıyak, "Sezonun açılmasına kısa bir süre kaldı. Bu sene umudumuz hamsi. Palamut bu yıl olmayacak gibi gözüküyor." dedi.

Ahmet İpek de 14 yaşından beri balıkçılık yaptığını ifade ederek, "İstavrit avına hazırlık yapıyoruz. Ağları ona göre ayarlıyoruz ama bu yıl hamsinin bol olacağını düşünüyoruz." dedi.



