Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

28 Ağustos 2025 11:54, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 12:11
Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6. yılında andı

Emine Erdoğan, next sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yazar Şule Yüksel Şenler'in gönüllerde derin izler bıraktığını belirtti.

"Bir kalemin nasıl umut, bir sözün nasıl rehber, bir duruşun nasıl ilham olabileceğini hepimize gösterdi. Şuur sahibi nesiller yetişmesi için verdiği mücadelesini ne mutlu ki bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfımızla yaşatıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aramızdan ayrılışının 6'ncı yılında gönüllerimizde derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i özlemle ve rahmetle anıyorum. Şenler, bir kalemin nasıl umut, bir sözün nasıl rehber, bir duruşun nasıl ilham olabileceğini hepimize gösterdi.

Şuur sahibi nesiller yetişmesi için verdiği mücadelesini ne mutlu ki bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfımızla yaşatıyoruz. Tüm genç yüreklerin, Şule Yüksel Şenler'in fikirlerini kılavuz edinerek yüksek ideallerini yaşatmaları ve yarınlara değerleriyle yön vermelerini temenni ediyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında, Şenler için hazırlanan bir videoya da yer verdi.


