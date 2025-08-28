15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 15 bin öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşiyor.

Mülakat Sonuçları

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce sonuçların kısa süre içerisinde açıklanacağını söylediğini hatırlatarak, mülakat sonuçlarının 29 Ağustos'ta duyurulacağını belirtti.

Üzen, sonuçların 29 Ağustos Cuma günü açıklanmasının planlandığını ifade etti. Ancak açıklamanın akşam saatlerine sarkabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Adayların Beklentileri ve Sonraki Süreç

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimi henüz duyurulmamış olsa da, 15 bin öğretmen adayı bu tarihe odaklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sözlü sınav puanlarını ve nihai atama durumlarını öğrenebilecekler.