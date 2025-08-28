Erdoğan: Şenler, yakın tarihimizde silinmez izler bıraktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 13:00, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 13:41
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Örnek hayatı, kaleme aldığı eşsiz kitapları, konferansları ve mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.