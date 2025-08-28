Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adayların sınava girecekleri binalara ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan bu oturuma katılacak adaylar, sınava giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

Sınava Giriş Belgeleri ve Önemli Bilgiler

  • Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini belirtilen tarihten itibaren edinebilecektir.
  • 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak olan oturumda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
  • Sınavla ilgili temel kurallara ulaşmak için Temel Kurallar bağlantısını inceleyebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Sınav günü, sınav binasına zamanında gelmek büyük önem taşımaktadır.
  • Sınava giriş belgesi ve kimlik belgesi olmadan sınav salonuna giriş yapılamaz.

