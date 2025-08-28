KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 14:10, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 14:10
2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adayların sınava girecekleri binalara ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan bu oturuma katılacak adaylar, sınava giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
Sınava Giriş Belgeleri ve Önemli Bilgiler
- Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini belirtilen tarihten itibaren edinebilecektir.
- 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak olan oturumda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
- Sınavla ilgili temel kurallara ulaşmak için Temel Kurallar bağlantısını inceleyebilirsiniz.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Sınav günü, sınav binasına zamanında gelmek büyük önem taşımaktadır.
- Sınava giriş belgesi ve kimlik belgesi olmadan sınav salonuna giriş yapılamaz.