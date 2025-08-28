Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

