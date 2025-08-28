Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gördü
Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 15:09, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 15:55
Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 49 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.