Gram altın rekor kırdı!

Altın piyasasında rekor tazeleyen hareketlilik devam ediyor.

Dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 TL'den tamamlayan gram altın, yeni işlem gününe yatay başlamasına rağmen öğleden sonra hızlı bir yükseliş kaydetti.

Gram altın 4 bin 497 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ons altın kritik eşiği geçti

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da yükselişini sürdürdü. 3.407,80 dolar seviyesine çıkan ons altın, 8 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.

Piyasaların gözü ABD verilerinde

Yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası bulunuyor. ABD'de enflasyonla mücadele sürecindeki belirsizlikler devam ederken, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile büyüme verileri bekleniyor.



