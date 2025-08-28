Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor

Petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 67 dolar bandına yükselmesiyle akaryakıta peş peşe zamlar gelmeye başladı.

BENZİNİN ARDINDAN MOTORİN...



27 Ağustos Çarşamba günü benzine 1 lira 19 kuruş zam gelmişti. Benzinin litresi İstanbul'da 53 lira sınırına çıkarken, bazı şehirlerde ise 55 lirayı aşmıştı. Benzin zammının ardından şimdi de motorine zam göründü.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELİYOR?



Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira bandını aşacak şekilde zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.