YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl ilk kez açılan geleceğin mesleklerine yönelik, istihdam odaklı 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere 27 programın tüm kontenjanları doldu. Yeni açılan programlar, adaylar tarafından yoğun ilgi gördü ve toplam 4 bin 592 öğrenci bu bölümlere yerleşti.

GENELLİKLE İLK TERCİHTE YER ALDI

Sağlık, tarım, dijital dönüşüm, bilişim, yapay zeka, yeşil beceriler, çevre ve enerji alanlarında açılan istihdam odaklı yeni programlar, adaylar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu yıl yüksek puan ve sıralamaya sahip adaylar, yeni açılan bölümleri tercih ederek yerleşti. Adaylar, bu bölümleri genellikle tercihlerinin ilk sıralarına yazdı. İlgili bölümlerin taban puanları ve sıralamalarının yüksek seviyelerde gerçekleştiği görüldü. Mühendislik dahil pek çok fakülteye yerleşme hakkına sahip yüksek puanlı adaylar bilişim, yapay zeka, siber güvenlik, yeşil beceriler, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm temelli yeni ön lisans programlarını tercih etti.

TELE-SAĞLIK ÖN LİSANSI ÖN PLANA ÇIKTI

Üniversite bazlı tercihlere bakıldığında; meslek yüksek okulu (MYO) programlarında en çok tercih edilen 5 bölümden 3'ünü bu yıl açılan yeni Tele-Sağlık ön lisans programları oluşturdu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tele-Sağlık Teknikerliği 8 bin 968 aday ile en çok tercih edilen 3'üncü program olurken, Giresun Üniversitesi Tele-Sağlık programı 8 bin 628 kişinin tercihlerinde yer alarak 4'üncü, Bartın Üniversitesi Tele-Sağlık programı 8 bin 419 adayın tercihiyle 5'inci sırada yer aldı.

EN YÜKSEK PUANLA GİRİLEN PROGRAM

Yeni açılan ön lisans bölümleri arasında en yüksek puanla girilen program Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği oldu. Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 445 puan alarak 60 bin başarı sıralamasına giren adaylar Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği programını tercih ederken, 428 puan alarak 92 bin başarı sıralamasında yer alan adaylar Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği programına yerleşti. Yeni açılan diğer bölümlerden Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği programına 419, Tele-Sağlık Teknikerliği ile Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri programına 401 TYT puanı ile tercihte bulunarak kazanan adaylar oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN PROGRAM

Toplam 240 bin aday tercihlerinde yeni açılan programlara yer verirken, yerleşenlerin yarıya yakını bu programları ilk 5 tercihine yazdı. Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği programı bu yıl ilk kez açılan MYO bölümleri arasında en çok aday tarafından tercih edilen program oldu. 36 bin 751 aday bu programa tercihlerinde yer verdi. Onu 26 bin 250 aday tarafından tercih edilen Tele-Sağlık Teknikerleri, 18 bin 206 aday tarafından tercih edilen Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği, 10 bin 468 aday tarafından tercih edilen Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi, 9 bin 556 aday tarafından tercih edilen Yenilenebilir Enerji Teknikerliği ve 5 bin 70 aday tarafından tercih edilen Havacılık Elektroniği Teknolojileri takip etti.

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİKLERİ İLK 200'DEN ÖĞRENCİ ALDI

Geçen yıl açılan yapay zeka mühendislikleri en yüksek puanlı adayların tercihi oldu. Sayısal puan türünde 102 başarı sıralaması elde edan aday, İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümüne yerleşirken, 146, 152, 178 ve 203'üncü sıradaki adaylar Medipol Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliğini (burslu) kazandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda yükseköğretim sisteminin geleceğine yönelik belirledikleri yenilikçi yaklaşımların ve stratejik hedeflerin adaylar tarafından ciddi bir karşılık bulduğunu belirtti. Özvar, "Yükseköğretim sistemimizde sürdürdüğümüz dönüşüm çalışmalarının adaylarımızda ciddi karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'GENÇLERİMİZ ÇOK BİLİNÇLİ TERCİH YAPTILAR'

3 yıldır üniversitelerde talebi azalan, istihdamla bağı zayıflamış programların kontenjanlarında düzenlemeler yaptıklarını, adayların beklentilerini, taleplerini ve yönelimlerini dikkate alarak programları organize ettiklerini belirten Özvar, şöyle devam etti: "Bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm başta olmak üzere istihdamı önceleyen ve güncel eğilimlere entegre yeni programları hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yapay zeka ve dijital teknolojilere dayalı 17 farklı programı 20'den fazla üniversitemizde hayata geçirmiştik. Bu programlarda tek bir kontenjan dahi boş kalmamıştı. Bu yıl bu programları 100'e yakın üniversitemizde yaygınlaştırdık. Bunun yanı sıra bu yıl da ülkemizin kalkınma stratejileriyle örtüşen, geleceğin mesleklerine yönelik 27 yeni programı daha ilk kez öğrencilerimizin tercihine sunduk. İş gücü piyasasının beklentilerine uygun, geleceğin mesleklerine yönelik, istihdam odaklı bu yeni programların kontenjanlarının da tamamen dolmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlk on tercih genellikle hayale göre yapılan tercihlerdir. Adaylar bu sene geleceğin mesleklerine yönelik olarak çok bilinçli tercihler yaptılar ve meslek odaklı programlara yoğun ilgi gösterdiler. Adayların yeni programlara yönelik tercih eğilimleri, Yükseköğretim Kurulunun son yıllarda izlediği stratejiyle tam bir uyum gösteriyor."

'YENİLENEN MYO'LARA İLGİ ARTIYOR'

Özvar, MYO'larda sektörel ihtiyaçlarla uyumlu yeni bir dönem başlattıklarını programları ve müfredatı, sanayi ve iş gücü piyasası ile iş birliği içinde yenilediklerini hatırlatarak, "Yenilenen MYO'lara ilgi giderek artıyor" dedi.

Öğrencilerin geleceği okumakta oldukça becerikli olduklarını ifade eden Özvar, "Çağın yeni mesleklerine yönelik açtığımız MYO'ların gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inancımız tam. Bu programlar, bilgi ve teknoloji alanlarındaki hızlı değişime ayak uydurma ve ülkemizin küresel düzeyde rekabet edebilirliğini artırma hedeflerimize katkılar sunacaktır" değerlendirmesinde bulundu.