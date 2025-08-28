Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, 22 Ağustos ile biten haftada Merkez Bankası toplam rezervleri 183 milyon dolar azalarak 176 milyar 327 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri söz konusu haftada 162 milyon dolarlık artış gösterdi. Böylece brüt döviz rezervleri 90 milyar 928 milyon dolardan 91 milyar 90 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise aynı dönemde 345 milyon dolar düşüşle 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara geriledi.