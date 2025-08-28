Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde tıp fakültesinin kurulması kararı kentte sevinçle karşılandı.

Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 17:06, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 17:20
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla üniversite bünyesinde tıp fakültesinin kurulacağını söyledi.

Önceki dönem rektörlerin Bitlis'te tıp fakültesini kurmak için müracaatta bulunduğunu anlatan Elmastaş, şöyle konuştu:

"Ben de atandığımda ilk hedeflerimden biri olarak tıp fakültesini öne çıkardım. Senatoda kararlarımızı alarak Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl 25 Ağustos'ta ilimize teşrif ettiklerinde Eren Holding ailesiyle bu talebimizi kendilerine ilettik. Cumhurbaşkanımız, kurulması için talimatını verdikten sonra gerekli çalışmaları yürüttük. Cumhurbaşkanımız, bu yıl 25 Ağustos'ta ilimize geldiğinde tıp fakültesi kurulması talimatını sonuçlandırdı ve Resmi Gazete'de ilan edilerek tıp fakültemiz resmen kuruldu. İmza atarak bu fakülteyi ilimize hediye eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK kurul üyelerine, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'na, Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Vedat Demiröz'e, Eren ailesi ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e şükranlarımı sunuyorum."

Tıp fakültesini en kısa sürede aktif hale getireceklerini bildiren Elmastaş, "Burada hekimler yetişecek. Fakültemize bağlı araştırma hastanesi büyük hizmetler verecek. İlimizde diğer hastanelerimiz var ama burada tedavi imkanı olmayan bazı hastalarımız başka şehirlere gidiyor. Sevklerde hasta ve hasta yakınları ciddi problemler yaşıyor. Hastanemiz kısa sürede tamamlandığında ve fakültemiz tam aktif edildiğinde bu sorunların büyük bir kısmı ortadan kalkacak. Bu açıdan çok önemli. Bitlis'e hizmet verecek önemli bir sağlık merkezi haline gelecek. Sadece Bitlis için değil, Van'ın bir kısmı buraya gelecek. Yine Muş ilimize çok yakın. 1 milyondan fazla nüfusa hitap eden noktadayız. Şu anda hastane inşa süreci devam ediyor. 2 yılda hem hastane hizmeti hem de öğrenci alımını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bitlis halkının uzun süre tıp fakültesinin kurulmasını beklediğini anlatan Elmastaş, kent sakinlerinin fakülte kararına olumlu tepki verdiğini sözlerine ekledi.

- "Bitlis'imiz daha kaliteli sağlık hizmeti alacak"

Esnaf Özer Gücüm ise yıllardır bekledikleri tıp fakültesinin Bitlis'e kazandırıldığını belirterek, "Yıllardır beklediğimiz bir hayaldi çünkü hastalarımız hep Van, Erzurum ve Diyarbakır'a gitmek zorunda kalıyordu. İnsanlar kışın gidip gelmekte sıkıntı yaşıyordu. Fakültenin faaliyete geçmesiyle Bitlis'imiz daha kaliteli sağlık hizmeti alacaktır. Fakültenin kurulması istihdama, öğrenci sayısının artmasına ve ekonomiye büyük katkı sunacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Esnaf Serkan Özdemir de tıp fakültesinin Bitlis'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bitlis'e katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bitlis'ten öğrenci dışarıya gitmeyecek dışarıdan öğrenciler Bitlis'e gelecek. Fakülte maddi ve manevi olarak Bitlis'e katkı sunacak." diye konuştu.

