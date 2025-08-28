Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu. Fildişi Sahilli savunma oyuncusu için Galatasaray, Monaco'ya 30 milyon 769 bin 230,77 avro bonservis bedeli ödeyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 18:16, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 18:29

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'dan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, yıldız futbolcu için Monaco'ya 30 milyon 769 bin 230,77 avro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini temmuz ayı sonunda 75 milyon avroya alarak Türk futbolunun en pahalı transferini gerçekleştiren Galatasaray, yaklaşık 1 ay sonra listenin ikinci sırasına girecek transferi de gerçekleştirdi.

Singo, yaklaşık 31 milyon avro bedelle bir Türk takımının yaptığı en pahalı ikinci transfer oldu. Fildişi Sahilli savunma oyuncusunu Fenerbahçe'nin 19,5 milyon avro bonservis bedeli ödediği Youssef En-Nesyri izledi.

- Rekortmenler iki takımda

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 11'de sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip rekor bedelle yapılan 11 transferin 7'sine, sarı-lacivertliler de 4'üne imza attı.

- Orkun, listeye 3. sıradan girecek

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 3. oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladığı Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, Orkun'un bonservisini alması durumunda 25 milyon avro ödeyecek.

Bu bonservis, bir Türk takımının Osimhen ve Singo'dan sonra harcadığı en yüksek bedel olarak kayıtlara geçecek.

- Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular

Türk futbol tarihinde en fazla bonservis ücreti ödenen 11 futbolcu şöyle:

FutbolcuEski takımıGeldiği kulüpBonservis bedeli (Avro)
Victor OsimhenNapoliGalatasaray75 milyon
Wilfried SingoMonacoGalatasaray30 milyon 769 bin 230,77
Youssef En-NesyriSevillaFenerbahçe19,5 milyon
Gabriel SaraNorwich CityGalatasaray18 milyon
Mario JardelPortoGalatasaray17,05 milyon
Cengiz ÜnderOlimpik MarsilyaFenerbahçe15 milyon
Nicolo ZanioloRomaGalatasaray15 milyon
Daniel GuizaMallorcaFenerbahçe14 milyon
Mbaye DiagneKasımpaşaGalatasaray13 milyon
Emmanuel EmenikeSpartak MoskovaFenerbahçe13 milyon
BrumaSportingGalatasaray13 milyon

